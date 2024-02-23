У Польщі знову висипали з потяга українську сільгосппродукцію
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У Польщі знову висипали з потяга українську сільгосппродукцію

Олександр Кубраков
Зерно

Невідомі на залізничній станції Дорогуськ у Польщі висипали на землю українську сільгосппродукцію з трьох зерновозів з ріпаком.

У Польщі розсипали українське зерно

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляє, що інцидент стався вранці 23 лютого.

Невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію, відкривши три зерновози з ріпаком. Вантаж проходив через Польщу транзитом — він прямував до Німеччини в Гамбург.

Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх, — зазначив міністр.

Ситуація на кордоні з Україною

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, запросивши до зустрічі там польських прем'єра та уряд.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

Також Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

За цей час протестувальники двічі висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.

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