Польские фермеры будут бастовать на границе с Литвой
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры будут бастовать на границе с Литвой

Трактор
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Источник:  LRT

Польские фермеры расширяют свои протесты. На этой неделе они планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой для того, чтобы не пропустить на территорию своей страны украинское зерно.

Забастовка польских фермеров пройдет и на границе с Литвой

Протестующие из Польши решили искать украинское зерно и на границе с Литвой.

Об этом в комментарии LRT рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс.

По его словам, протестующие хотят останавливать и проверять в КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию.

При этом не будут останавливать легковые автомобили, бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом.

Мы просто хотим доказать и привлечь внимание к происходящему, потому что считаем, что наши интересы нарушаются, и мы не получаем ни от кого поддержки. Вопрос о блокаде литовской границы возник при обдумывании того, как усилить давление на польское правительство.

Что известно о блокаде на границе с Германией

Блокада началась 25 февраля в 13:00, протестующие сделали невозможным движение в обоих направлениях на автомагистрали А2 в Светко, переходящей в немецкую А12 во Франкфурте-на-Одере.

Этот маршрут важен для международных перевозок.

Сначала фермеры объявили, что блокада продлится до 20 марта. После переговоров с местными властями, компаниями и перевозчиками решили провести суточную предупредительную забастовку до 13:00 26 февраля.

Не исключено, что блокада будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Немцев предупредили о забастовках и призывают обходить этот путь. Грузовикам также советуют не пользоваться городским мостом между Франкфуртом и Слубице. Там немецкие торговцы и перевозчики с 22:00 объявили об акции протеста до полудня 26 февраля.

Гвидо Ноак из Торгово-промышленной палаты восточного Бранденбурга сказал немецкому радио RBB, что опасается масштабного "транспортного хаоса", который может дойти до окрестностей Берлина. Чиновник говорит, что многие водители пренебрегают междугородными объездными путями, а все же пытаются проехать по городскому мосту или заблокированной дороге.

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