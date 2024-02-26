Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией
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Мир
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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией

Блокада
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Источник:  Polsat News

Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей вблизи Франкфурта-на-Одере. Протест блокирует движение для около 17 тысяч грузовиков, ежедневно пересекающих польско-германскую границу.

Что известно о блокаде на границе с Германией

Блокада началась 25 февраля в 13:00, протестующие сделали невозможным движение в обоих направлениях на автомагистрали А2 в Светко, переходящей в немецкую А12 во Франкфурте-на-Одере.

Этот маршрут важен для международных перевозок.

Сначала фермеры объявили, что блокада продлится до 20 марта. После переговоров с местными властями, компаниями и перевозчиками решили провести суточную предупредительную забастовку до 13:00 26 февраля.

Не исключено, что блокада будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Немцев предупредили о забастовках и призывают обходить этот путь. Грузовикам также советуют не пользоваться городским мостом между Франкфуртом и Слубице. Там немецкие торговцы и перевозчики с 22:00 объявили об акции протеста до полудня 26 февраля.

Гвидо Ноак из Торгово-промышленной палаты восточного Бранденбурга сказал немецкому радио RBB, что опасается масштабного "транспортного хаоса", который может дойти до окрестностей Берлина. Чиновник говорит, что многие водители пренебрегают междугородными объездными путями, а все же пытаются проехать по городскому мосту или заблокированной дороге.

Что известно о протестах польских фермеров

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

За это время протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица отметил, что недовольство польских фермеров используется теми силами, которые хотят поссорить Украину и Польшу. А в этом самый большой интерес имеет Москва.

На фоне блокады поляками западной границы Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей и попросил премьера Дональда Туска тоже приехать туда, призвав Дуду поддержать правительственный диалог.

Польские власти согласились на встречу, но в другом формате — 28 марта в Варшаве на уровне представителей правительств Польши и Украины .

Польские перевозчики планируют присоединиться к протестам фермеров и с 1 марта возобновить блокаду на границе с Украиной. Забастовки официально прекратили в начале января — польское правительство тогда пошло на уступки и удовлетворило некоторые тогдашние требования протестующих.

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