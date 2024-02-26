Польские фермеры возобновят протесты на границе с Украиной. Известная дата
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры возобновят протесты на границе с Украиной. Известная дата

Блокада
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Источник:  RMF 24

Польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной 1 марта.

Что известно о возобновлении протестов на границе с Украиной

Как отмечается, руководители из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенное, Дорогусское и Корчево. Не исключено, что протест будет охватывать и доступ к переправе в медицине.

Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы.

Они также требуют возобновить обязательства украинских перевозчиков разрешить с ноября 2023 года.

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица отметил, что недовольство польских фермеров используется теми силами, которые хотят поссорить Украину и Польшу. А в этом самый большой интерес имеет Москва.

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