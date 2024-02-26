Польські фермери відновлять протести на кордоні з Україною. Відома дата
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери відновлять протести на кордоні з Україною. Відома дата

Вантажівка
Джерело:  RMF 24

Польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною 1 березня.

Що відомо про відновлення протестів на кордоні з Україною

Як зазначається, керевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Не виключено, що протест охоплюватиме й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці.

Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.

Ситуація на кордоні з Україною

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, запросивши до зустрічі там польських прем'єра та уряд.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

Також Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

За цей час протестувальники двічі висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця зазначив, що незадоволення польских фермерів, використовується тими силами, які хочуть посварити Україну та Польщу. А в цьому найбільший інтерес має Москва.

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