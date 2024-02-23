Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із урядовою делегацією прибув до українсько-польського кордону та представив план із вирішення кризи, яка виникла через протести польських фермерів.

Що відомо про запропонований Україною план

Зазначається, що план, який отримав назву “План взаємопорозуміння”, складається з 5 кроків.

Для його реалізації представники українського уряду пропонують польській стороні створити тристоронній штаб.

Шмигаль, зокрема, зазначив, що Україна погоджується із обмеженнями, які було запропоновано запровадити Єврокомісією щодо експорту української агропродукції.

йдеться про введення обмежень на експорт м’яса птиці, яєць та цукру.

Україна експортує до ЄС ці товари без квот та мит в обсягах не більше, ніж у середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, повертаються обмеження, - підкреслив очільник українського уряду. Поширити

За його словами, Україна згодна на повернення механізму верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до Польщі.

Товари не будуть експортуватись без отримання спецдозволу від Варшави.

Окрім цього, за словами Шмигаля, Україна планує запропонувати Єврокомісії скринінг кластерів аграрної політики та транспорту для припинення маніпуляцій щодо якості української агропродукції.

Прем’єр-міністр зазначив, що проведення такого скрінінгу має початись вже 4 березня.

Шмигаль додав, що Україна прагне до повної лібералізації торгівлі з ЄС.

Окрім цього, за його словами, Україна планує запропонувати Польщі підготувати спільне звернення до Єврокомісії стосовно заборони експорту російської аграрної продукції до країн ЄС.

Тільки за 11 місяців 2023 Росія експортувала до ЄС агропродукції на 2,5 млрд євро.

При цьому обсяг російського експорту продовольства у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком.

Російський експорт продовольства до ЄС зростає під час війни! Це не нормально, і це потрібно зупинити! - зазначає Шмигаль. Поширити

Очільник уряду зазначив, що Україна запропонує Єврокомісії введення додаткових обмежень на та посилений моніторинг на аграрний імпорт з третіх країн, оскільки питання не полягає виключно в Україні.

Україна також звертається до ЄК з проханням про запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС, а також розширення пілотного проекту щодо обміну митною інформацією.

Для реалізації запропонованого плану Україна закликає створити тристоронній штаб за участі представників Польщі та Єврокомісії.

До роботи хочуть залучити українські та польські аграрні асоціації.

Такий штаб має працювати цілодобово та вирішувати всі непорозуміння між країнами.

Глава уряду наголосив, що наша країна готова говорити з польськими фермерами та польськими чиновниками.

Блокада кордону з боку Польщі загрожує безпеці України

Шмигаль зазначив, що блокування польсько-українського кордону створює загрозу безпеці України.

Він зазначив, що вдячний польському уряду за позицію щодо забезпечення пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гумдопомоги та медичних засобів.

Шмигаль очікує, що рішення у питанні пропуску через кордон інших товарів знайде тристоронній штаб. Оскільки зараз на кордоні стоять понад 9 тисяч вантажівок і питання треба терміново вирішувати.