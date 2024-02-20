Україна використає новий експортний маршрут Дунаєм для подолання польської блокади

"Українське дунайське пароплавство" вже побудувала другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Україна експортуватиме агропродукцію Дунаєм

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон. Олександр Кубраков Міністр інфраструктури України

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувала другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Страйк польських фермерів: що відомо

20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць – до квітня.

Повідомлялось, що у разі, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 млрд грн.

ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.