Мита на український експорт. Єврокомісія озвучила свою пропозицію
Категорія
Економіка
Дата публікації

Мита на український експорт. Єврокомісія озвучила свою пропозицію

Євросоюз
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Єврокомісія має намір ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Попри це, офіційний Брюссель пропонує включити туди запобіжники для агропродукції.

ЄС все-таки може знову скасувати мита для України

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вона та її команда пропонують для офіційного Києва продовжити пільгові умови торгівлі з призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік.

Однак, що важливо розуміти, у пропозицію включили "посилений запобіжник" для захисту інтересів європейських аграріїв.

З цією метою, і зважаючи на значне зростання імпорту деякої аграрної продукції з України до ЄС у 2022-2023 роках, поновлені автономні торговельні заходи містять посилений механізм запобіжників. Це дозволяє швидке реагування у разі значних викривлень на ринку ЄС чи ринку однієї з країн-членів, — йдеться в заяві.

В ЄС розкрили деталі своєї нової пропозиції

Як повідомляє Урсула фон дер Ляєн, для трьох видів продукції — м’яса птиці, яєць і цукру — передбачається механізм "екстреного гальмування", щоби "стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках".

Що важливо розуміти, це означає, що у разі перевищення цих обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Окрім того, у цій же пропозиції офіційний Брюссель пропонує ще на рік продовжити призупинення мит на імпорт з Молдови.

Пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС — орган, який складають представники всіх 27 країн-членів ЄС.

Як уже згадувалося раніше, пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році.

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