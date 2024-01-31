ЄС надасть Україні лише 600 тисяч снарядів з обіцяного мільйона — Bloomberg

Євросоюз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до 1 березня 2024 року. До цього часу у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.
Що відомо про передачу снарядів від ЄС Україні
За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона набоїв, які вони обіцяли поставити до 1 березня", надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч набоїв на тлі постійних затримок виробництва та побоювань щодо виснаження запасів.
Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, Росія може продовжувати стріляти з артилерії, поки її піхота атакує українські позиції.
Снаряди для України
У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.
Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.
При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.
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