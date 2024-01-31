ЕС предоставит Украине всего 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона – Bloomberg

Евросоюз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов.
Что известно о передаче снарядов от ЕС Украине
По словам дипломатов, "европейским союзникам не хватит 1 миллиона патронов, которые они обещали поставить до 1 марта", предоставив к этому сроку лишь около 600 тысяч патронов на фоне постоянных задержек производства и опасений истощения запасов.
Если у украинских войск нет снарядов, чтобы продолжать давление, Россия может продолжать стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции.
Снаряды для Украины
В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.
Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.
При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.
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