В ЕС назвали сроки предоставления миллиона снарядов для Украины

У Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы произвести миллион боеприпасов для Украины до весны 2024 года, хотя этот процесс пока тормозится.
Украина может получить миллион снарядов от ЕС уже через 2 месяца
С таким заявлением выступила спикер Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день промышленность Евросоюза уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов.
Согласно данным официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, по состоянию на конец декабря 2023 года украинские воины получили более 300 тысяч боеприпасов, а также 3300 ракет из всех существующих запасов.
ЕС передал Украине менее половины из обещанного 1 млн снарядов
Как удалось узнать Reuters, страны-члены Евросоюза успели поставить бойцам ВСУ только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.
План состоял из трех частей: поставки из запасов армий ЕС, инвестиции в собственное производство и заказ снарядов у оружейных компаний по схеме совместных закупок, координируемой Европейским оборонным агентством.
Однако впоследствии лидеры ЕС предупреждали, что могут не успеть выполнить свое обещание.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-