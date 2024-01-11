В ЕС назвали сроки предоставления миллиона снарядов для Украины

У Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы произвести миллион боеприпасов для Украины до весны 2024 года, хотя этот процесс пока тормозится.

Украина может получить миллион снарядов от ЕС уже через 2 месяца

С таким заявлением выступила спикер Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день промышленность Евросоюза уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов.

Мы достигнем этой цели к весне, — пообещала Йоханна Бернсель. Поделиться

Согласно данным официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, по состоянию на конец декабря 2023 года украинские воины получили более 300 тысяч боеприпасов, а также 3300 ракет из всех существующих запасов.

У нас также есть по меньшей мере 180 тысяч снарядов, на которые уже размещены заказы по состоянию на конец декабря, и это количество увеличивается согласно контрактам, — добавил европейский дипломат. Поделиться

ЕС передал Украине менее половины из обещанного 1 млн снарядов

Как удалось узнать Reuters, страны-члены Евросоюза успели поставить бойцам ВСУ только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.

Что важно понимать, еще в марте 2023 руководство блока создало план по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов. Поделиться

План состоял из трех частей: поставки из запасов армий ЕС, инвестиции в собственное производство и заказ снарядов у оружейных компаний по схеме совместных закупок, координируемой Европейским оборонным агентством.

Однако впоследствии лидеры ЕС предупреждали, что могут не успеть выполнить свое обещание.