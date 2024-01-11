В ЄС назвали терміни надання мільйона снарядів для України

Євросоюз має ресурси для того, щоб виробити мільйон боєприпасів для України до весни 2024 року, хоча й цей процес поки гальмується.
Україна може отримати мільйон снарядів від ЄС уже за 2 місяці
З такою заявою виступила спікерка Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель.
За її словами, станом на сьогодні промисловість Євросоюзу вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів.
Згідно з даними офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, станом на кінець грудня 2023 року українські воїни отримали понад 300 тисяч боєприпасів, а також 3300 ракет з усіх існуючих запасів.
ЄС передав Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
Як вдалося дізнатися Reuters, країни-члени Євросоюзу встигли поставити бійцям ЗСУ лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.
План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.
Однак згодом лідери ЄС попереджали, що можуть не встигнути виконати свою обіцянку.
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