В ЄС назвали терміни надання мільйона снарядів для України
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В ЄС назвали терміни надання мільйона снарядів для України

снаряди
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Євросоюз має ресурси для того, щоб виробити мільйон боєприпасів для України до весни 2024 року, хоча й цей процес поки гальмується.

Україна може отримати мільйон снарядів від ЄС уже за 2 місяці

З такою заявою виступила спікерка Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель.

За її словами, станом на сьогодні промисловість Євросоюзу вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів.

Ми досягнемо цієї мети до весни", — пообіцяла Йоганна Бернсель.

Згідно з даними офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, станом на кінець грудня 2023 року українські воїни отримали понад 300 тисяч боєприпасів, а також 3300 ракет з усіх існуючих запасів.

Ми також маємо щонайменше 180 000 снарядів, на які вже розміщені замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується відповідно до контрактів", — додав європейський дипломат.

ЄС передав Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів

Як вдалося дізнатися Reuters, країни-члени Євросоюзу встигли поставити бійцям ЗСУ лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

Що важливо розуміти, ще в березні 2023 року керівництво блоку створило план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

Однак згодом лідери ЄС попереджали, що можуть не встигнути виконати свою обіцянку.

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