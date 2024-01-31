Пошлины на украинский экспорт. Еврокомиссия озвучила свое предложение

Еврокомиссия намерена еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Тем не менее официальный Брюссель предлагает включить туда “предохранители” для агропродукции.

ЕС все-таки может снова отменить пошлины для Украины

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, она и ее команда предлагают для официального Киева продлить льготные условия торговли с приостановкой импортных пошлин и квот еще на один год.

Однако, что важно понимать, в предложение включили "усиленный предохранитель" для защиты интересов европейских аграриев.

С этой целью, ввиду значительного роста импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, обновленные автономные торговые мероприятия содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстро реагировать в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынка одной из стран-членов, – сказано в заявлении. Поделиться

В ЕС раскрыли детали своего нового предложения

Как сообщает Урсула фон дер Ляен, для трех видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах".

Что важно понимать, это означает, что при превышении этих объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

Кроме того, по этому же предложению официальный Брюссель предлагает еще на год продлить приостановку пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение далее должно рассмотреть Европарламент и Совет ЕС – орган, который составляют представители всех 27 стран-членов ЕС. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 г. и продолжался в 2023 году.