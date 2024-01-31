Немецкий лидер Олаф Шольц, а также премьеры Дании Мэтте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали письмо, в котором призвали усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В ЕС снова бьют тревогу из-за ослабления поддержки Украины

По мнению авторов письма, абсолютно каждая страна ЕС должна делать все возможное ради поддержки Украины в ее войне с Россией.

Поэтому лидеры пяти государств-членов требуют, что ЕС и члены блока немедленно возобновили свои усилия и усилили военную поддержку.

Они обращают внимание на то, что это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.

В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели, – признают авторы письма. Поделиться

Вопрос боеприпасов для Украины должен быть решен

По убеждению лидеров ЕС, нужно "немедленно" передать Вооруженным силам Украины боеприпасы и системы вооружения, в частности гаубицы, танки, беспилотные летательные аппараты и системы ПВО, поскольку размещаемые сегодня новые заказы попадут на поле боя только в следующем году.

Очень важно начать поиск путей ускорения поставок обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия.