Питання життя і смерті. П'ятеро лідерів ЄС виступили з вимогою стосовно України
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Питання життя і смерті. П'ятеро лідерів ЄС виступили з вимогою стосовно України

прапор ЄС
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Джерело:  Financial Times

Німецький лідер Олаф Шольц, а також прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільного листа, в якому закликали посилити підтримку України у довгостроковій перспективі.

В ЄС знову б’ють на сполох через послаблення підтримки України

На переконання авторів листа, абсолютно кожна країна ЄС повинна робити все можливе заради підтримки України у її війні з Росією.

Саме тому лідери п'яти держав-членів вимагають, що ЄС та члени блоку негайно відновили свої зусилля та посилили військову підтримку.

Вони звертають увагу на те, що цей тягар настільки великий, що всі держави повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну — це має залишатися колективним зусиллям.

На початку минулого року ЄС взяв на себе амбітну мету поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Сувора правда: ми не досягли цієї мети, — визнають автори листа.

Питання боєприпасів для України має бути вирішене

На переконання лідерів ЄС, потрібно "негайно" передати Збройним силам України боєприпаси та системи озброєння, зокрема гаубиці, танки, безпілотні літальні апарати та системи ППО, оскільки нові замовлення, які розміщують сьогодні, потраплять на поле бою лише наступного року.

Дуже важливо почати пошук шляхів прискорення поставок обіцяних артилерійських снарядів в Україну за допомогою наявних запасів або спільної закупівлі боєприпасів через європейські оборонні підприємства.

Країни-партнери також можуть відігравати важливу роль, і ми запрошуємо їх приєднатися до наших колективних зусиль... Вирішальне значення має наша здатність продовжувати підтримувати і зміцнювати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі. Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків українських збройних сил — питання життя і смерті, — написали у своєму листі Шольц, Каллас, Фредеріксен, Фіал та Рютте.

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