За словами очільника німецького Мінфіну та лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера, Україна потребує набагато більше допомоги, аніж їй дають європейські партнери.

У Німеччині знову критикують ЄС за брак допомоги для України

Міністр почав запевняти що офіційний Берлін робить свій посильний внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше".

Крістіан Лінднер також додав, що німецькій владі неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

Європа — це спільнота цінностей, і це також повинно проявити себе в цей час… Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні. Ми не відступимо від наших зобов'язань, — заявив глава Мінфіну ФРН. Поширити

Шольц також невдоволений допомогою ЄС для України

Нещодавно німецький лідер Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги постачання озброєнь Україні.

За словами канцлера, допомога з боку США може припинитися, тому члени блоку повинні мобілізуватися заради допомоги Києву.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Олаф Шольц хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.