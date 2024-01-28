По словам главы немецкого Минфина и лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера, Украина нуждается в гораздо большей помощи, чем ей дают европейские партнеры.

В Германии снова критикуют ЕС за нехватку помощи для Украины

Министр начал уверять, что официальный Берлин вносит свой посильный вклад и, если потребуется, "мобилизуется еще больше".

Кристиан Линднер также добавил, что немецким властям неприемлемо делать еще больше, "чтобы другие могли продолжать делать слишком мало".

Европа – это сообщество ценностей, и это тоже должно проявить себя в это время… Германия уже оказывает половину европейской помощи Украине. Мы не отступим от наших обязательств, – заявил глава Минфина ФРГ. Поделиться

Шольц также недоволен помощью ЕС для Украины

Недавно немецкий лидер Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине.

По словам канцлера, помощь со стороны США может прекратиться, поэтому члены блока должны мобилизоваться для помощи Киеву.

Журналистам также удалось узнать, что Олаф Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров отправить Украине большее количество оружия.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.