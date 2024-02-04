Україна змогла відродити довоєнний експорт через порти великої Одеси
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна змогла відродити довоєнний експорт через порти великої Одеси

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
українське судно
Read in English

Лише протягом минулого місяця українським коридором було експортовано 6,3 млн тонн вантажу. Що важливо розуміти, Україна майже змогла повернутися до довоєнного рівня.

Український експорт поступово відроджується

Такими даними поділився віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він звертає увагу на те, що українським коридором вже перевезли 20 мільйонів тонн вантажу до 32 країн світу.

Окрім того, наголошується, що з портів великої Одеси вийшло 661 кораблів, які експортували вантажі до 32 країн світу.

Що важливо розуміти, 14,3 мільйона із зазначеного переліку становлять аграрні товари.

Як наголошує Олександр Кубраков, також заявлено про прибуття нових 104 суден для експорту 3 млн тонн вантажу.

На початку січня влада також повідомила про те, що створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

Росія не може виграти битву за Чорне море

Нещодавно журналісти з видання The Economist опублікували статтю про те, що країна-агресорка програє війну за Чорне море.

Це відбувається тому, що Україна не лише відновлює морську торгівлю, обходячи російську блокаду, а також зміцнює свої позиції.

3 порти регіону: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", — майже повернулися до довоєнних об'ємів торгівлі, — пише ЗМІ.

Не можна також проігнорувати той факт, що Збройним силам України вдалося знищити щонайменше 20% Чорноморського флоту Росії.

Це призвело до того, що російські судна почали тікати з однієї частини моря в іншу — подалі від України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ втрачає здатність задіяти Чорноморський флот під час ракетних атак по Україні
Чорноморський флот РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ заявляє про розкрадання 32 суден торговельного флоту України
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чорноморський флот РФ практично відрізаний від Севастополя — речник ВМС України
Севастополь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим