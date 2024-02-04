Украина смогла вернуть довоенный экспорт через порты большой Одессы

Только за прошедший месяц украинским коридором было экспортировано 6,3 млн тонн груза. Что важно понимать, Украина почти смогла вернуться на довоенный уровень.
Украинский экспорт постепенно возрождается
Такими данными поделился вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Он обращает внимание на то, что по украинскому коридору уже перевезли 20 миллионов тонн груза в 32 страны мира.
Кроме того, указано, что из портов большой Одессы вышел 661 корабль, экспортировавший грузы в 32 страны мира.
Что важно понимать, 14,3 миллиона из указанного перечня составляют аграрные товары.
Как отмечает Александр Кубраков, также заявлено о прибытии новых 104 судов для экспорта 3 млн. тонн груза.
Россия не может выиграть битву за Черное море
Недавно журналисты издания The Economist опубликовали статью о том, что страна-агрессорка проигрывает войну за Черное море.
Это происходит потому, что Украина не только возобновляет морскую торговлю, обходя российскую блокаду, но и укрепляет свои позиции.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить не менее 20% Черноморского флота России.
Это привело к тому, что российские суда начали бежать из одной части моря в другую — подальше от Украины.
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