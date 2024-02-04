Украина смогла вернуть довоенный экспорт через порты большой Одессы
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина смогла вернуть довоенный экспорт через порты большой Одессы

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
украинское судно
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Только за прошедший месяц украинским коридором было экспортировано 6,3 млн тонн груза. Что важно понимать, Украина почти смогла вернуться на довоенный уровень.

Украинский экспорт постепенно возрождается

Такими данными поделился вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он обращает внимание на то, что по украинскому коридору уже перевезли 20 миллионов тонн груза в 32 страны мира.

Кроме того, указано, что из портов большой Одессы вышел 661 корабль, экспортировавший грузы в 32 страны мира.

Что важно понимать, 14,3 миллиона из указанного перечня составляют аграрные товары.

Как отмечает Александр Кубраков, также заявлено о прибытии новых 104 судов для экспорта 3 млн. тонн груза.

В начале января власти также сообщили о том, что созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

Россия не может выиграть битву за Черное море

Недавно журналисты издания The Economist опубликовали статью о том, что страна-агрессорка проигрывает войну за Черное море.

Это происходит потому, что Украина не только возобновляет морскую торговлю, обходя российскую блокаду, но и укрепляет свои позиции.

3 порта региона: "Одесса", "Черноморск" и "Южный" — почти вернулись к довоенным объемам торговли, — пишет СМИ.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить не менее 20% Черноморского флота России.

Это привело к тому, что российские суда начали бежать из одной части моря в другую — подальше от Украины.

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