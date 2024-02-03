Черноморский флот РФ практически отрезан от Севастополя — спикер ВМС Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Черноморский флот РФ практически отрезан от Севастополя — спикер ВМС Украины

Севастополь
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на сегодняшний день работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена. Они не могут безопасно заходить на свою основную логистическую базу – Севастополь.

ВСУ отрезали Черноморский флот РФ от Севастополя – Плетенчук

Есть большие сложности в выполнении боевых задач Черноморским флотом РФ в результате успешных "бавовн" Воздушных сил ВСУ в Крыму.

Об этом сообщает спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, российский Черноморский флот уже длительное время находится в состоянии, когда не может применять против Украины ничего кроме кораблей-ракетоносителей. Но теперь и с ракетоносителями у них возникли проблемы.

Их отрезали от Севастополя, где основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное – "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота, если не парализована полностью, очень осложнена, – констатировал он.

Спикер ВМС добавил, что в Новороссийске, куда после ударов по Крыму скрылись корабли Черноморского флота РФ, проблема с загрузкой ракет до сих пор не решена.

Зеленский вручил награды бойцам ГУР за уничтожение российского катера "Ивановец"

3 февраля Зеленский отметил сотрудников ГУР за чрезвычайные успехи в борьбе против России.

Как подчеркнул Зеленский, обращаясь к бойцам ГУР, россияне действительно испытывают боль от действий украинских разведчиков. И это важно, чтобы виновники войны ежедневно несли потери от нее.

Кроме того, президент особо отметил успех воинов ГУР на море. Речь об уничтожении российского ракетного катера "Ивановец" вблизи оккупированного Крыма.

Сложная операция на рейде озера Донузлав – шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу, – сказал он.

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