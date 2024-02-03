Черноморский флот РФ практически отрезан от Севастополя — спикер ВМС Украины

По состоянию на сегодняшний день работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена. Они не могут безопасно заходить на свою основную логистическую базу – Севастополь.

ВСУ отрезали Черноморский флот РФ от Севастополя – Плетенчук

Есть большие сложности в выполнении боевых задач Черноморским флотом РФ в результате успешных "бавовн" Воздушных сил ВСУ в Крыму.

Об этом сообщает спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, российский Черноморский флот уже длительное время находится в состоянии, когда не может применять против Украины ничего кроме кораблей-ракетоносителей. Но теперь и с ракетоносителями у них возникли проблемы.

Их отрезали от Севастополя, где основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное – "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота, если не парализована полностью, очень осложнена, – констатировал он. Поделиться

Спикер ВМС добавил, что в Новороссийске, куда после ударов по Крыму скрылись корабли Черноморского флота РФ, проблема с загрузкой ракет до сих пор не решена.

Зеленский вручил награды бойцам ГУР за уничтожение российского катера "Ивановец"

3 февраля Зеленский отметил сотрудников ГУР за чрезвычайные успехи в борьбе против России.

Как подчеркнул Зеленский, обращаясь к бойцам ГУР, россияне действительно испытывают боль от действий украинских разведчиков. И это важно, чтобы виновники войны ежедневно несли потери от нее.

Кроме того, президент особо отметил успех воинов ГУР на море. Речь об уничтожении российского ракетного катера "Ивановец" вблизи оккупированного Крыма.