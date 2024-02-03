Чорноморський флот РФ практично відрізаний від Севастополя — речник ВМС України

Станом на сьогодні робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Вони не можуть безпечно заходити до своєї основної логістичної бази – Севастополя.
ЗСУ відрізали Чорноморський флот РФ від Севастополя – Плетенчук
Є великі складнощі у виконанні бойових завдань Чорноморським флотом РФ внаслідок успішних “бавовн” Повітряних сил ЗСУ у Криму.
Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За словами Плетенчука, російський Чорноморський флот вже тривалий час перебуває у стані, коли не може застосовувати проти України нічого, крім кораблів-ракетоносіїв. Але тепер і з ракетоносіями у них виникли проблеми.
Речник ВМС додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема з завантаженням ракет досі не вирішена.
Зеленський вручив нагороди бійцям ГУР за знищення російського катера "Івановець"
3 лютого Зеленський відзначив співробітників ГУР за надзвичайні успіхи у боротьбі проти Росії.
Як наголосив Зеленський, звертаючись до бійців ГУР, росіяни справді відчувають біль від дій українських розвідників. І це важливо, щоб винуватці війни щоденно зазнавали втрат від неї.
Крім того, президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі. Мова про знищення російського ракетного катера "Івановець" поблизу окупованого Криму.
Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу, – сказав він.
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