Чорноморський флот РФ практично відрізаний від Севастополя — речник ВМС України

Станом на сьогодні робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Вони не можуть безпечно заходити до своєї основної логістичної бази – Севастополя.

ЗСУ відрізали Чорноморський флот РФ від Севастополя – Плетенчук

Є великі складнощі у виконанні бойових завдань Чорноморським флотом РФ внаслідок успішних “бавовн” Повітряних сил ЗСУ у Криму.

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, російський Чорноморський флот вже тривалий час перебуває у стані, коли не може застосовувати проти України нічого, крім кораблів-ракетоносіїв. Але тепер і з ракетоносіями у них виникли проблеми.

Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне – "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту, якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена, – констатував він. Поширити

Речник ВМС додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема з завантаженням ракет досі не вирішена.

Зеленський вручив нагороди бійцям ГУР за знищення російського катера "Івановець"

3 лютого Зеленський відзначив співробітників ГУР за надзвичайні успіхи у боротьбі проти Росії.

Як наголосив Зеленський, звертаючись до бійців ГУР, росіяни справді відчувають біль від дій українських розвідників. І це важливо, щоб винуватці війни щоденно зазнавали втрат від неї.

Крім того, президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі. Мова про знищення російського ракетного катера "Івановець" поблизу окупованого Криму.