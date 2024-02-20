Украина использует новый экспортный маршрут по Дунаю для преодоления польской блокады
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина использует новый экспортный маршрут по Дунаю для преодоления польской блокады

Дунай
Читати українською
Источник:  Bloomberg

"Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Украина будет экспортировать агропродукцию по Дунаю

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта на довоенные уровни, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница.

Александр Кубраков

Александр Кубраков

Министр инфраструктуры Украины

Новый маршрут пройдет от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Забастовка польских фермеров: что известно

20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц – до апреля.

Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 млрд грн.

ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Пошлины на украинский экспорт. Еврокомиссия озвучила свое предложение
Еврокомиссия
Евросоюз
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зерновой коридор. Украина экспортировала более 14,3 млн т аграрной продукции за полгода
Корабель
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина смогла вернуть довоенный экспорт через порты большой Одессы
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
украинское судно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?