Зерновой коридор. Украина экспортировала более 14,3 млн т аграрной продукции за полгода
Категория
Экономика
Дата публикации

Зерновой коридор. Украина экспортировала более 14,3 млн т аграрной продукции за полгода

Корабель
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Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн т грузов из одесских портов в 32 страны мира через зерновой коридор. 14,3 млн т – это украинская аграрная продукция.

Зерновой коридор в Черном море успешно работает

Украина подвела предварительные итоги экспорта через временный зерновой коридор в Черном море.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн т грузов в 32 страны мира. 14,3 млн т – это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира, – рассказал Кубраков.

По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн т – этот показатель почти равен довоенному уровню.

Кубраков отметил, что порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн т грузов.

Что известно о зерновом коридоре

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. т грузов из одесских портов. Сейчас эта цифра гораздо больше.

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