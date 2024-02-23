Премьер-министр Украины Денис Шмигаль с правительственной делегацией прибыл на украинско-польскую границу и представил план по разрешению кризиса, возникшего из-за протестов польских фермеров.

Что известно о предложенном Украиной плане

Отмечается, что план, получивший название План взаимопонимания, состоит из 5 шагов.

Для его реализации представители украинского правительства предлагают польской стороне создать трехсторонний штаб.

Шмигаль, в частности, отметил, что Украина соглашается с ограничениями, предложенными ввести Еврокомиссией по экспорту украинской агропродукции.

речь идет о введении ограничений на экспорт мяса птицы, яиц и сахара.

Украина экспортирует в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не более чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, возвращаются ограничения, - подчеркнул глава украинского правительства. Поделиться

По его словам, Украина согласна на возвращение механизма верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса в Польшу.

Товары не будут экспортироваться без получения спецразрешения от Варшавы.

Кроме этого, по словам Шмыгаля, Украина планирует предложить Еврокомиссии скрининг кластеров аграрной политики и транспорта для прекращения манипуляций по качеству украинской агропродукции.

Премьер-министр отметил, что проведение такого скрининга должно начаться уже 4 марта.

Шмигаль добавил, что Украина стремится к полной либерализации торговли с ЕС.

Кроме этого, по его словам, Украина планирует предложить Польше подготовить совместное обращение в Еврокомиссию по поводу запрета экспорта российской аграрной продукции в страны ЕС.

Только за 11 месяцев 2023 года Россия экспортировала в ЕС агропродукцию на 2,5 млрд евро.

При этом объем российского экспорта продовольствия в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом.

Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это не нормально, и это нужно остановить! – отмечает Шмигаль. Поделиться

Глава правительства отметил, что Украина предложит Еврокомиссии введение дополнительных ограничений на усиленный мониторинг на аграрный импорт из третьих стран, поскольку вопрос не состоит исключительно в Украине.

Украина также обращается к ЕК с просьбой о запуске совместного контроля на границе Украины и стран ЕС, а также расширение пилотного проекта по обмену таможенной информацией.

Для реализации предложенного плана, Украина призывает создать трехсторонний штаб с участием представителей Польши и Еврокомиссии.

К работе хотят привлечь украинские и польские аграрные ассоциации.

Такой штаб должен работать круглосуточно и разрешать все недоразумения между странами.

Глава правительства подчеркнул, что наша страна готова говорить с польскими фермерами и польскими чиновниками.

Блокада границы со стороны Польши угрожает безопасности Украины

Шмигаль отметил, что блокирование польско-украинской границы создает угрозу безопасности Украины.

Он отметил, что благодарен польскому правительству за позицию по обеспечению пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гумпомощи и медицинских средств.

Шмигаль ожидает, что решение по вопросу пропуска через границу других товаров найдет трехсторонний штаб. Поскольку сейчас на границе стоят более 9 тысяч грузовиков, и вопросы нужно срочно решать.