Премьер-министр Украины Денис Шмигаль с правительственной делегацией прибыл на украинско-польскую границу и представил план по разрешению кризиса, возникшего из-за протестов польских фермеров.
Что известно о предложенном Украиной плане
Отмечается, что план, получивший название План взаимопонимания, состоит из 5 шагов.
Для его реализации представители украинского правительства предлагают польской стороне создать трехсторонний штаб.
Шмигаль, в частности, отметил, что Украина соглашается с ограничениями, предложенными ввести Еврокомиссией по экспорту украинской агропродукции.
речь идет о введении ограничений на экспорт мяса птицы, яиц и сахара.
По его словам, Украина согласна на возвращение механизма верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса в Польшу.
Товары не будут экспортироваться без получения спецразрешения от Варшавы.
Кроме этого, по словам Шмыгаля, Украина планирует предложить Еврокомиссии скрининг кластеров аграрной политики и транспорта для прекращения манипуляций по качеству украинской агропродукции.
Премьер-министр отметил, что проведение такого скрининга должно начаться уже 4 марта.
Шмигаль добавил, что Украина стремится к полной либерализации торговли с ЕС.
Кроме этого, по его словам, Украина планирует предложить Польше подготовить совместное обращение в Еврокомиссию по поводу запрета экспорта российской аграрной продукции в страны ЕС.
Только за 11 месяцев 2023 года Россия экспортировала в ЕС агропродукцию на 2,5 млрд евро.
При этом объем российского экспорта продовольствия в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом.
Глава правительства отметил, что Украина предложит Еврокомиссии введение дополнительных ограничений на усиленный мониторинг на аграрный импорт из третьих стран, поскольку вопрос не состоит исключительно в Украине.
Украина также обращается к ЕК с просьбой о запуске совместного контроля на границе Украины и стран ЕС, а также расширение пилотного проекта по обмену таможенной информацией.
Для реализации предложенного плана, Украина призывает создать трехсторонний штаб с участием представителей Польши и Еврокомиссии.
К работе хотят привлечь украинские и польские аграрные ассоциации.
Такой штаб должен работать круглосуточно и разрешать все недоразумения между странами.
Глава правительства подчеркнул, что наша страна готова говорить с польскими фермерами и польскими чиновниками.
Блокада границы со стороны Польши угрожает безопасности Украины
Шмигаль отметил, что блокирование польско-украинской границы создает угрозу безопасности Украины.
Он отметил, что благодарен польскому правительству за позицию по обеспечению пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гумпомощи и медицинских средств.
Шмигаль ожидает, что решение по вопросу пропуска через границу других товаров найдет трехсторонний штаб. Поскольку сейчас на границе стоят более 9 тысяч грузовиков, и вопросы нужно срочно решать.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-