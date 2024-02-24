У Польщі розкрили деталі впливу російської пропаганди на блокаду кордону з Україною

Як впливає російська пропаганда на блокаду кордону з Україною

В Польщі є зацікавлені у блокуванні кордону з Україною та руйнуванні дружніх відносин між державами. Однак їх невелика кількість. Більшість тих, хто вийшов на протести, вірять, що їх доходи впали через дешеві українські продукти.

Звичайно, є люди, яким чи то справді заплатили, чи то вони стали жертвами російської пропаганди. Їх дуже мало, але провокатори є. І є політики, які жодного впливу на політичне життя Польщі не мають, підтримки виборців у них немає, але вони з'являються на кордоні, щоб розпалити конфлікт, — зазначив він. Поширити

Він зазначив, що є вплив російської пропаганди, але він незначний. Головне — страх перед ціновою конкуренцію. Він також зазначив, що, відповідно до статистичних даних, обсяги української продукції не такі істотні, але польські фермери все одно занепокоєні.

Я розумію, про що ви питаєте, але це не факт. Більшість цих людей справді вірить, що конкуренція з боку українських продуктів впливає на їхні доходи. У квітні минулого року заборонили постачання українського зерна до Польщі. Його потік сильно зменшився, і воно не повинно залишатися в нас, але... але частина залишається. Є підприємці, які користуються ситуацією. При цьому, кількість зерна, яке в'їжджає до Польщі, не настільки велика, щоб викликати падіння цін. Протестувальники цього не скажуть, але статистичні дані говорять самі за себе, — сказав він.

Він також звернув увагу на те, що після війни, коли Україна приєднається до ЄС, ця проблема також буде гострою.