У Польщі розкрили деталі впливу російської пропаганди на блокаду кордону з Україною

Польські фермери блокують кордон, перш за все, через страх конкуренції.
Як впливає російська пропаганда на блокаду кордону з Україною
В Польщі є зацікавлені у блокуванні кордону з Україною та руйнуванні дружніх відносин між державами. Однак їх невелика кількість. Більшість тих, хто вийшов на протести, вірять, що їх доходи впали через дешеві українські продукти.
Він зазначив, що є вплив російської пропаганди, але він незначний. Головне — страх перед ціновою конкуренцію. Він також зазначив, що, відповідно до статистичних даних, обсяги української продукції не такі істотні, але польські фермери все одно занепокоєні.
Він також звернув увагу на те, що після війни, коли Україна приєднається до ЄС, ця проблема також буде гострою.
Водночас, є реальна проблема конкуренції між польськими та українськими виробниками продуктів. Війна закінчиться, Україна приєднається до ЄС, але це питання залишиться на довгі роки. У ЄС багато законів, яких потрібно дотримуватися, все набагато суворіше, ніж в Україні. Зараз ваші продукти дешевші, тому є обурення, — додав він.
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