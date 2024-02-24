В Польше раскрыли детали влияния российской пропаганды на блокаду границы с Украиной
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Экономика
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В Польше раскрыли детали влияния российской пропаганды на блокаду границы с Украиной

блокада
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Источник:  УНИАН

Польские фермеры блокируют границу, прежде всего, из-за страха конкуренции.

Как влияет российская пропаганда на блокаду границы с Украиной

В Польше заинтересованы в блокировании границы с Украиной и разрушении дружеских отношений между государствами. Однако их небольшое количество. Большинство вышедших на протесты верят, что их доходы упали из-за дешевых украинских продуктов.

Конечно, есть люди, которым то ли действительно заплатили, то ли они стали жертвами российской пропаганды. Их очень мало, но провокаторы есть. И есть политики, которые никакого влияния на политическую жизнь Польши не оказывают, поддержки избирателей у них нет, но они появляются на границе, чтобы разжечь конфликт, — отметил он.

Он отметил, что есть влияние российской пропаганды, но оно незначительно. Главное – страх перед ценовой конкуренцией. Он также отметил, что, согласно статистическим данным, объемы украинской продукции не столь существенны, но польские фермеры все равно обеспокоены.

Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но это не факт. Большинство этих людей верят, что конкуренция со стороны украинских продуктов влияет на их доходы. В апреле прошлого года запретили поставки украинского зерна в Польшу. Его поток сильно уменьшился, и оно не должно оставаться у нас, но... но часть остается. Есть предприниматели, пользующиеся ситуацией. При этом количество въезжающего в Польшу зерна не столь велико, чтобы вызвать падение цен. Протестующие этого не скажут, но статистические данные говорят сами за себя, – сказал он.

Он также обратил внимание, что после войны, когда Украина присоединится к ЕС, эта проблема также будет острой.

В то же время есть реальная проблема конкуренции между польскими и украинскими производителями продуктов. Война закончится, Украина присоединится к ЕС, но этот вопрос остается на долгие годы. В ЕС много законов, которые нужно соблюдать, все гораздо строже, чем в Украине. Сейчас ваши продукты дешевле, поэтому возмущение, — добавил он.

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