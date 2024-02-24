В Польше раскрыли детали влияния российской пропаганды на блокаду границы с Украиной

Польские фермеры блокируют границу, прежде всего, из-за страха конкуренции.
Как влияет российская пропаганда на блокаду границы с Украиной
В Польше заинтересованы в блокировании границы с Украиной и разрушении дружеских отношений между государствами. Однако их небольшое количество. Большинство вышедших на протесты верят, что их доходы упали из-за дешевых украинских продуктов.
Он отметил, что есть влияние российской пропаганды, но оно незначительно. Главное – страх перед ценовой конкуренцией. Он также отметил, что, согласно статистическим данным, объемы украинской продукции не столь существенны, но польские фермеры все равно обеспокоены.
Он также обратил внимание, что после войны, когда Украина присоединится к ЕС, эта проблема также будет острой.
В то же время есть реальная проблема конкуренции между польскими и украинскими производителями продуктов. Война закончится, Украина присоединится к ЕС, но этот вопрос остается на долгие годы. В ЕС много законов, которые нужно соблюдать, все гораздо строже, чем в Украине. Сейчас ваши продукты дешевле, поэтому возмущение, — добавил он.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-