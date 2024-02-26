Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Категорія
Світ
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Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Протест
Джерело:  Polsat News

Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері. Протест блокує рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон.

Що відомо про блокаду на кордоні з Німеччиною

Блокада розпочалася 25 лютого о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2 у Свєцько, що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері.

Це маршрут важливий для міжнародних перевезень.

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 26 лютого.

Не виключено, що блокада буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня 26 лютого.

Гвідо Ноак з Торгово-промислової палати східного Бранденбурга сказав німецькому радіо RBB, що побоюється масштабного “транспортного хаосу”, який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують міжміськими об’їзними шляхами, а все ж намагаються проїхати міським мостом чи заблокованою дорогою.

Що відомо про протести польських фермерів

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

За цей час протестувальники кілька разів висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця зазначив, що незадоволення польских фермерів, використовується тими силами, які хочуть посварити Україну та Польщу. А в цьому найбільший інтерес має Москва.

На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.

Польська влада погодилась на зустріч, але в іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.

Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною. Страйки офіційно припинили на початку січня — польський уряд тоді пішов на поступки і задовольнив деякі тодішні вимоги протестувальників.

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