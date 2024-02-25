У ніч на 25 лютого на станції Котомеж у Польщі була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

У Польщі знову розсипали українське зерно

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков показав фото 160 тонн знищеного українського зерна, яке йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн.

За словами міністра, це вже четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі.

Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм? Знову ж таки, вся ця сільгосппродукція везеться в пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни. Ми суворо дотримуємося закону. А ви? Олександр Кубраков

These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.



The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.



How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024

Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там, — додали в Мінінфраструктури. Поширити

За даними польського видання Polskie Radio PiK, йдеться про висипану кукурудзу. Наразі територія охороняється, на місці працює поліція.

Укрзалізниця зазначає, що йдеться про близько 180 тонн зерна.

Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Поширити

Випадки вандалізму над українським зерном у Польщі

24 лютого на польській залізничній станції Дорогуськ висипали українське зерно з потяга. "Укрзалізниця" звернулася до правоохоронних органів Польщі.

20 лютого польські протестувальники поблизу ПП "Медика-Шегині" перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Воно прямувало до Німеччини.

11 лютого на трасі в районі пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" група фермерів з Польщі пошкодили фури з українським зерном.