У ніч на 25 лютого на станції Котомеж у Польщі була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.
У Польщі знову розсипали українське зерно
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков показав фото 160 тонн знищеного українського зерна, яке йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн.
За словами міністра, це вже четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі.
За даними польського видання Polskie Radio PiK, йдеться про висипану кукурудзу. Наразі територія охороняється, на місці працює поліція.
Укрзалізниця зазначає, що йдеться про близько 180 тонн зерна.
Випадки вандалізму над українським зерном у Польщі
24 лютого на польській залізничній станції Дорогуськ висипали українське зерно з потяга. "Укрзалізниця" звернулася до правоохоронних органів Польщі.
20 лютого польські протестувальники поблизу ПП "Медика-Шегині" перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Воно прямувало до Німеччини.
11 лютого на трасі в районі пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" група фермерів з Польщі пошкодили фури з українським зерном.
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