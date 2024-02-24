У Польщі знову висипали з потяга українське зерно — фото

Невідомі у Польщі знову висипали українське зерно. Це вже третій випадок за останні дні.
У Польщі розсипали українське зерно
Інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ 24 лютого у другу річницю війни Росії проти України.
"Укрзалізниця" звернулася до правоохоронних органів Польщі.
Ситуація на кордоні з Україною
21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.
Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, запросивши до зустрічі там польських прем'єра та уряд.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.
22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".
Також Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.
Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
За цей час протестувальники двічі висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.
Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця зазначив, що незадоволення польских фермерів, використовується тими силами, які хочуть посварити Україну та Польщу. А в цьому найбільший інтерес має Москва.
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