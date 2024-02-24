В Польше снова высыпали из поезда украинское зерно – фото

Неизвестные в Польше снова высыпали украинское зерно. Это уже третий случай за последние дни.

В Польше рассыпали украинское зерно

Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск 24 февраля во вторую годовщину войны России против Украины.

Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает и благодаря фермерам. Следовательно, совершившие эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию, — заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Поделиться

"Укрзализныця" обратилась в правоохранительные органы Польши.

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.