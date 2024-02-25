В Польше снова рассыпали украинскую кукурузу. Повреждено 160 тонн зерна
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше снова рассыпали украинскую кукурузу. Повреждено 160 тонн зерна

Александр Кубраков
Зерно
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В ночь на 25 февраля на станции Котомеж в Польше была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

В Польше снова рассыпали украинское зерно

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков показал фото 160 тонн уничтоженного украинского зерна, следовавшего транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.

По словам министра, это уже четвёртый случай вандализма на железнодорожных вокзалах Польши.

Как долго правительство и польская полиция разрешат продолжать этот вандализм? Опять же, вся эта сельхозпродукция везется в пломбированных вагонах и следует транзитом в другие страны. Мы строго соблюдаем закон. А вы?

Александр Кубраков

Александр Кубраков

Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне — ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс — не остается там, — добавили в Мининфраструктуры.

По данным польского издания Polskie Radio PiK, речь идет о высыпанной кукурузе. Пока территория охраняется, на месте работает полиция.

Укрзалізниця отмечает, что речь идет о около 180 тонн зерна.

Укрзалізниця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, вышедшее из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация.

Случаи вандализма над украинским зерном в Польше

24 февраля на польской железнодорожной станции Дорогуск высыпали украинское зерно из поезда. "Укрзализныця" обратилась в правоохранительные органы Польши.

20 февраля польские протестующие вблизи ПП "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Оно направлялось в Германию.

11 февраля на трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" группа фермеров из Польши повредила фуры с украинским зерном.

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