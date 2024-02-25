В ночь на 25 февраля на станции Котомеж в Польше была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

В Польше снова рассыпали украинское зерно

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков показал фото 160 тонн уничтоженного украинского зерна, следовавшего транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.

По словам министра, это уже четвёртый случай вандализма на железнодорожных вокзалах Польши.

Как долго правительство и польская полиция разрешат продолжать этот вандализм? Опять же, вся эта сельхозпродукция везется в пломбированных вагонах и следует транзитом в другие страны. Мы строго соблюдаем закон. А вы? Александр Кубраков

These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.



The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.



How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024

Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне — ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс — не остается там, — добавили в Мининфраструктуры. Поделиться

По данным польского издания Polskie Radio PiK, речь идет о высыпанной кукурузе. Пока территория охраняется, на месте работает полиция.

Укрзалізниця отмечает, что речь идет о около 180 тонн зерна.

Укрзалізниця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, вышедшее из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация. Поделиться

Случаи вандализма над украинским зерном в Польше

24 февраля на польской железнодорожной станции Дорогуск высыпали украинское зерно из поезда. "Укрзализныця" обратилась в правоохранительные органы Польши.

20 февраля польские протестующие вблизи ПП "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Оно направлялось в Германию.

11 февраля на трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" группа фермеров из Польши повредила фуры с украинским зерном.