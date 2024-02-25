В ночь на 25 февраля на станции Котомеж в Польше была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
В Польше снова рассыпали украинское зерно
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков показал фото 160 тонн уничтоженного украинского зерна, следовавшего транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.
По словам министра, это уже четвёртый случай вандализма на железнодорожных вокзалах Польши.
По данным польского издания Polskie Radio PiK, речь идет о высыпанной кукурузе. Пока территория охраняется, на месте работает полиция.
Укрзалізниця отмечает, что речь идет о около 180 тонн зерна.
Случаи вандализма над украинским зерном в Польше
24 февраля на польской железнодорожной станции Дорогуск высыпали украинское зерно из поезда. "Укрзализныця" обратилась в правоохранительные органы Польши.
20 февраля польские протестующие вблизи ПП "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Оно направлялось в Германию.
11 февраля на трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" группа фермеров из Польши повредила фуры с украинским зерном.
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