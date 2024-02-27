Польські фермери страйкують під будівлею Сейму у Варшаві — відео

Польські фермери 27 лютого знову почали масштабні протести у центрі Варшави. Вони вимагають у керівництва країни заборонити імпорт української агропродукції.

Польські фермери страйкують у Варшаві

Польські фермери вже кілька тижнів проводять масштабні протести по країні. Вони виступають проти імпорту продовольства з України та проти політики European Green Deal, що накладає на фермерів низку обмежень. Сьогодні страйкувальники протестують у Варшаві.

Про це повідомляє RMF24.

Страйкарі заблокували дороги й вулиці в центрі польської столиці. Також не обійшлося без провокацій: невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття. Очікується, що в протестах візьмуть участь близько 10 тис фермерів.

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За даними ЗМІ, фермери вже підійшли до Сейму . Вони також планують дійти до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Нагадаємо, що фермери повідомляли раніше про заплановані протести.

Протести фермерів у ЄС

22 лютого фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського союзу.

Один зі словацьких фермерів розповів, що сектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з них — бюрократія.

Блокада німецького кордону розпочалася 25 лютого о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2 у Свєцько, що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері.



Цей маршрут важливий для міжнародних перевезень. Поширити

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 26 лютого.

Не виключено, що блокада буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня 26 лютого.

Блокада польськими фермерами кордону з Україною

Вже кілька тижнів протестувальники з Польщі блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, чим ускладнюють український експорт.

Фермери незадоволені тим, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу, нібито може залишатись у країні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів для розблокування кордону.