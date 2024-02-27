Польские фермеры бастуют под зданием Сейма в Варшаве — видео

Польские фермеры 27 февраля снова начали масштабные протесты в центре Варшавы. Они требуют у руководства страны запретить импорт украинской агропродукции.

Польские фермеры бастуют в Варшаве

Польские фермеры несколько недель проводят масштабные протесты по стране. Они выступают против импорта продовольствия из Украины и против политики European Green Deal, налагающей на фермеров ряд ограничений. Сегодня бастующие протестуют в Варшаве.

Об этом сообщает RMF24.

Забастовщики заблокировали дороги и улицы в центре польской столицы. Также не обошлось без провокаций: неизвестные зажгли фаеры на площади Дефилад и разожгли костер. Ожидается, что в протестах примут участие около 10 тыс фермеров.

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По данным СМИ, фермеры уже подошли к Сейму . Они также планируют дойти до офиса премьер-министра Польши Дональда Туска. Напомним, что фермеры сообщали ранее о запланированных протестах.

Протесты фермеров в ЕС

22 февраля фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран ЕС устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые пункты пропуска. Они требуют сокращения бюрократии и изменений в политике Европейского союза.

Один из словацких фермеров рассказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности, самая большая из них — бюрократия.

Блокада немецкой границы началась 25 февраля в 13:00, протестующие сделали невозможным движение в обоих направлениях на автомагистрали А2 в Светко, переходящей в немецкую А12 во Франкфурте-на-Одере.



Этот маршрут важен для международных перевозок. Поделиться

Сначала фермеры объявили, что блокада продлится до 20 марта. После переговоров с местными властями, компаниями и перевозчиками решили провести суточную предупредительную забастовку до 13:00 26 февраля.

Не исключено, что блокада будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Немцев предупредили о забастовках и призывают обходить этот путь. Грузовикам также советуют не пользоваться городским мостом между Франкфуртом и Слубице. Там немецкие торговцы и перевозчики с 22:00 объявили об акции протеста до полудня 26 февраля.

Блокада польскими фермерами границы с Украиной

Уже несколько недель протестующие из Польши блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, чем усложняют украинский экспорт.

Фермеры недовольны тем, что украинское зерно, которое идет по транзиту через Польшу, якобы может оставаться в стране.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план по пяти пунктам для разблокирования границы.