Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны снова быть посредником в переговорах между Украиной и РФ по завершению войны.
Эрдоган заявляет о готовности организовать переговоры между Украиной и РФ
Во время видеообращения к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа Эрдоган отметил, что для внедрения мирных инициатив и урегулирования развязанной Россией преступной войны против Украины необходимо согласие обеих сторон.
Как отмечается в материале издания Anadolu, он также добавил, что в повестке дня остается возобновление зернового соглашения.
В частности, Эрдоган убежден в необходимости заключения соглашения по обеспечению безопасности судоходства коммерческих судов в Черном море.
Президент Турции отметил, что в рамках сотрудничества с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море.
Турецкий лидер заявил о необходимости задействования всех дипломатических каналов для урегулирования развязанной Россией преступной войны.
Президент Турции также заявил, что его страна обязалась играть ведущую роль в рамках плана, посвященного продовольственной безопасности.
Эрдоган в очередной раз подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.
Президент Турции отметил, что его страна прилагает немалые усилия для защиты прав и интересов крымскотатарского народа.
Что известно об условиях Украины по переговорам с РФ
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров РФ имеет:
полностью покинуть территорию Украины;
изменить политическую элиту;
признать военные преступления;
выдать организаторов войны для суда
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