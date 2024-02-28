Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны снова быть посредником в переговорах между Украиной и РФ по завершению войны.

Эрдоган заявляет о готовности организовать переговоры между Украиной и РФ

Во время видеообращения к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа Эрдоган отметил, что для внедрения мирных инициатив и урегулирования развязанной Россией преступной войны против Украины необходимо согласие обеих сторон.

Как отмечается в материале издания Anadolu, он также добавил, что в повестке дня остается возобновление зернового соглашения.

В частности, Эрдоган убежден в необходимости заключения соглашения по обеспечению безопасности судоходства коммерческих судов в Черном море.

Президент Турции отметил, что в рамках сотрудничества с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море.

С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить прошедший в Стамбуле процесс переговоров. Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром, - подчеркнул Эрдоган. Поделиться

Турецкий лидер заявил о необходимости задействования всех дипломатических каналов для урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Как минимум, я считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этом плане мы принципиально поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского по 10 пунктам, - отметил Эрдоган. Поделиться

Президент Турции также заявил, что его страна обязалась играть ведущую роль в рамках плана, посвященного продовольственной безопасности.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

Президент Турции отметил, что его страна прилагает немалые усилия для защиты прав и интересов крымскотатарского народа.

Что известно об условиях Украины по переговорам с РФ

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ имеет: