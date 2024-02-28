Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність його країни знову бути посередником у переговорах між Україною та РФ стосовно завершення війни.

Ердоган заявляє про готовність організувати переговори між Україною та РФ

Під час відеозвернення до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа Ердоган зазначив, що для впровадження мирних ініціатив та врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України необхідна згода обох сторін.

Як зазначається у матеріалі видання Anadolu, він також додав, що на порядку денному залишається відновлення зернової угоди.

Зокрема, Ердоган переконаний у необхідності укладення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі.

Президент Туреччини зазначив, що наразі у рамках співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.

З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі. Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром, — підкреслив Ердоган. Поширити

Турецький лідер заявив про необхідність задіяння всіх дипломатичних каналів для врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.

Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів, — зазначив Ердоган. Поширити

Президент Туреччини також заявив, що його країна забов’язалась відігравати провідну роль у рамках плану, присвяченого продовольчій безпеці.

Ердоган вкотре підкреслив підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

Президент Туреччини зазначив, що його країна докладає чималих зусиль для захисту прав та інтересів кримськотатарського народу.

Що відомо про умови України щодо переговорів із РФ

Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має: