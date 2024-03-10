Кулеба відреагував на скандальну заяву Папи Римського щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Папи Римського Франциска про білий прапор і перемовини у війні Росії проти України.

Україна підніматиме лише синьо-жовтий прапор – Кулеба

Дмитро Кулеба вважає, що “найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".

Про це він повідомив у соцмережі Х.

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.



At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024

Що стосується "білого прапора", то з історії першої половини XX століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичні помилки і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Дмитро Кулеба Міністр іноземних справ України

Кулеба наголосив, що Україна підніматиме лише свій прапор — синьо-жовтий.

Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. Ми вдячні Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців.

Чергова скандальна заява Папи Римського Франциска про Україну

9 березня Папа Римський у контексті війни в Україні закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

Після того, як слова понтифіка викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із повідомленням, в якому пояснив заяву Франциска, зокрема вказавши, що "переговори ніколи не є капітуляцією". Поширити

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

24 серпня Папа Римський Франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарія, яку підірвали у Підмосков'ї є "невинною жертвою війни". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, щоб висловити йому розчарування словами Папи Римського Франциска про смерть дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарії.

30 серпня Ватикан відреагував на критику Папи Римського, через його слова про вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.