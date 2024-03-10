Кулеба отреагировал на скандальное заявление Папы Римского по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о белом флаге и переговорах в войне России против Украины.

Украина будет поднимать только сине-желтое знамя — Кулеба

Дмитрий Кулеба считает, что "сильнейший тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнить их, назвав это "переговорами".

Об этом он сообщил в соцсети Х.

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.



At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024

Что касается "белого флага", то по истории первой половины XX века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за жизнь. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Кулеба подчеркнул, что Украина будет поднимать только свой флаг – сине-желтый.

Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги. Мы благодарны Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев.

Очередное скандальное заявление Папы Римского Франциска об Украине

9 марта Папа Римский в контексте войны в Украине призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".

После того, как слова понтифика вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с сообщением, в котором объяснил заявление Франциска, указав, что "переговоры никогда не являются капитуляцией". Поделиться

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова о войне. Первоначально Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.

Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестного пути в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка. Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.

24 августа Папа Римский Франциск заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дария, которую взорвали в Подмосковье, является "невинной жертвой войны". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил о разочаровании словами понтифика.

25 августа Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами Папы Римского Франциска о смерти дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарии.

30 августа Ватикан отреагировал на критику Папы Римского из-за его слов об убийстве дочери российского пропагандиста Дугина. Там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.