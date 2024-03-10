Кулеба отреагировал на скандальное заявление Папы Римского по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о белом флаге и переговорах в войне России против Украины.
Украина будет поднимать только сине-желтое знамя — Кулеба
Дмитрий Кулеба считает, что "сильнейший тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнить их, назвав это "переговорами".
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Кулеба подчеркнул, что Украина будет поднимать только свой флаг – сине-желтый.
Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги. Мы благодарны Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев.
Очередное скандальное заявление Папы Римского Франциска об Украине
9 марта Папа Римский в контексте войны в Украине призвал к переговорам и отметил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова о войне. Первоначально Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.
Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестного пути в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка. Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.
24 августа Папа Римский Франциск заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дария, которую взорвали в Подмосковье, является "невинной жертвой войны". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил о разочаровании словами понтифика.
25 августа Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами Папы Римского Франциска о смерти дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарии.
30 августа Ватикан отреагировал на критику Папы Римского из-за его слов об убийстве дочери российского пропагандиста Дугина. Там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.
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