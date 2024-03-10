Глава УГКЦ отреагировал на скандальное предложение Папы Римского
Категория
Украина
Дата публикации

Глава УГКЦ отреагировал на скандальное предложение Папы Римского

Блаженнейший Святослав
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, в Украине никому не приход на ум сдаться на фоне войны, которую развязала Россия. Именно так он прокомментировал недавнее заявление Папы Римского Франциска.

В УГКЦ не поддерживают позицию Папы Римского

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав с членами Постоянного Синода помолился вместе с украинцами в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке.

Глава Церкви совершил Молебен за победу Украины и справедливый мир, после чего встретился с украинской общиной одного из крупнейших городов США.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Нью-Йорке напомнил о том, что Украина продолжает борьбу и не собирается сдаваться.

Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена! […] Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах... Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины — идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем живому Богу присутствующему в теле украинского народа.

Блаженнейший Святослав

Блаженнейший Святослав

Глава УГКЦ

Что Папа Римский говорил о войне РФ против Украины

По убеждению Франциска, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры".

Он также обратил внимание на то, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил.

Украинцев и людей во многих уголках мира больше всего возмутило то, что Папа назвал Украиной "побежденной" Россией, несмотря на то, что война продолжается, а Россия не достигла ни одной из своих целей.

Слово "переговоры" — это смелое слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция — она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже, — заявил понтифик.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский в который раз вспомнил об Украине во время молитвы
Папа Римский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией
Папа Римский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Ватикане объяснили скандальное заявление Папы Римского о "побежденной" Украине
Ватикан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?