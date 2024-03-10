Глава УГКЦ отреагировал на скандальное предложение Папы Римского

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, в Украине никому не приход на ум сдаться на фоне войны, которую развязала Россия. Именно так он прокомментировал недавнее заявление Папы Римского Франциска.

В УГКЦ не поддерживают позицию Папы Римского

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав с членами Постоянного Синода помолился вместе с украинцами в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке.

Глава Церкви совершил Молебен за победу Украины и справедливый мир, после чего встретился с украинской общиной одного из крупнейших городов США.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Нью-Йорке напомнил о том, что Украина продолжает борьбу и не собирается сдаваться.

Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена! […] Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах... Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины — идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем живому Богу присутствующему в теле украинского народа. Блаженнейший Святослав Глава УГКЦ

Что Папа Римский говорил о войне РФ против Украины

По убеждению Франциска, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры".

Он также обратил внимание на то, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил.

Украинцев и людей во многих уголках мира больше всего возмутило то, что Папа назвал Украиной "побежденной" Россией, несмотря на то, что война продолжается, а Россия не достигла ни одной из своих целей.