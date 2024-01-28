Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане в очередной раз призвал молиться за Украину и другие государства, которые сейчас страдают из-за боевых действий.

Папа Римский в который раз вспомнил об Украине во время молитвы

Мир – это путь, и я приглашаю все привлеченные стороны сделать шаги диалога и... понимания, чтобы земля Мьянмы достигла цели братского примирения. Пусть будет разрешено прохождение гуманитарной помощи для обеспечения необходимого для каждого человека, подчеркнул понтифик. Поделиться

Глава Святого престола отметил, что всегда думает обо всех жертвах, особенно среди гражданских, из-за войны в Украине.

И пусть то же произойдет на Ближнем Востоке, в Палестине и Израиле, и везде, где ведутся боевые действия: пусть же окажется уважение к населению! Я всегда с глубокой скорбью думаю обо всех жертвах, особенно о гражданских, вызванных войной в Украине. Пожалуйста, да будет выслушана их вопль о мире: крик уставших от насилия людей, стремящихся, чтобы остановилась война, которая является катастрофой для народов и поражением для всего человечества!, — сказал Папа римский. Поделиться

Папа Франциск также не обошел вниманием, что в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день солидарности с больными проказой.

Поддерживаю всех, кто участвует в спасении и социальной реинтеграции людей, пораженных этой болезнью, которая, хоть и идет на убыль, до сих пор остается одной из тех, кто вызывает наибольший страх и поражает самых бедных и маргинализированных людей, — добавил он. Поделиться

Папа Римский Франциск на Рождество просил мира для Украины

В этом рождественском послании “Urbi et Orbi” Папа Римский Франциск попросил мира для Украины

Об этом сообщает Vatican News.

С глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляю мира для Украины. Возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он ощутил конкретность Божьей любви, — обратился понтифик к верующим из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане. Поделиться

В то же время Папа Римский упомянул население "страдающей Сирии", Йемена, народ Ливана, а также пожелал миру Израиля и Палестине и Армении и Азербайджана.

Также он пожелал приближения дня, "когда заново укрепятся братские связи на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения".

Ранее Папа Римский призвал молиться за тех, кто "страдает от войн во многих частях света", особенно за народ Украины, Израиля и Палестины.