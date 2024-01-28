Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане в очередной раз призвал молиться за Украину и другие государства, которые сейчас страдают из-за боевых действий.
Папа Римский в который раз вспомнил об Украине во время молитвы
Глава Святого престола отметил, что всегда думает обо всех жертвах, особенно среди гражданских, из-за войны в Украине.
Папа Франциск также не обошел вниманием, что в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день солидарности с больными проказой.
Папа Римский Франциск на Рождество просил мира для Украины
В этом рождественском послании “Urbi et Orbi” Папа Римский Франциск попросил мира для Украины
Об этом сообщает Vatican News.
В то же время Папа Римский упомянул население "страдающей Сирии", Йемена, народ Ливана, а также пожелал миру Израиля и Палестине и Армении и Азербайджана.
Также он пожелал приближения дня, "когда заново укрепятся братские связи на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения".
Ранее Папа Римский призвал молиться за тех, кто "страдает от войн во многих частях света", особенно за народ Украины, Израиля и Палестины.
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