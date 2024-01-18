Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие "Божьим даром" — The Guardian
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Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие "Божьим даром" — The Guardian

Франциск
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Источник:  The Guardian

Тему секса лидер Ватикана, вероятно, поднял в ответ на возмущение некоторых прихожан из-за назначения на пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана автора книги с "откровенным сексуальным содержанием" – аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.

Папа Франциск высказался о сексе

Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие "Божьим даром" и призвал католиков не смотреть порно.

По словам понтифика, секс "подрывает порнография", пишет The Guardian.

Сексуальное удовольствие "следует ценить", однако секс без отношений может рождать "разные формы зависимости, сказал Папа Франциск.

Мы должны защищать любовь, а победа в битве с сладострастием может быть делом всей жизни, – говорит глава католической церкви.

Тему секса лидер Ватикана, вероятно, поднял в ответ на возмущение некоторых прихожан из-за назначения на пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана автора книги с "откровенным сексуальным содержанием" – аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.

Отмечается, что в одной из глав книги "Мистическая страсть: духовность и чувственность", которую кардинал написал в 1998 году, описывается разница между мужским и женским оргазмами.

После назначения на должность кардинал заявил, что "теперь бы об этом не писал".

Папа Римский признал неуместность своих комментариев о величии России

Я не думал об империализме, когда говорил это, – объяснил Франциск свое выступление во время разговора с журналистами 4 августа.

Он признал, что это был не самый лучший способ высказаться.

Это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее [русскую историю] в школе, – объяснил Франциск, почему он вспомнил Петра I и Екатерину II.

Папа Римский также заявил, что нельзя отменять русскую культуру «из-за политических проблем».

В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно всем, – сказал он.

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