Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие "Божьим даром" — The Guardian

Тему секса лидер Ватикана, вероятно, поднял в ответ на возмущение некоторых прихожан из-за назначения на пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана автора книги с "откровенным сексуальным содержанием" – аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.
Папа Франциск высказался о сексе
Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие "Божьим даром" и призвал католиков не смотреть порно.
По словам понтифика, секс "подрывает порнография", пишет The Guardian.
Сексуальное удовольствие "следует ценить", однако секс без отношений может рождать "разные формы зависимости, сказал Папа Франциск.
Тему секса лидер Ватикана, вероятно, поднял в ответ на возмущение некоторых прихожан из-за назначения на пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана автора книги с "откровенным сексуальным содержанием" – аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.
Отмечается, что в одной из глав книги "Мистическая страсть: духовность и чувственность", которую кардинал написал в 1998 году, описывается разница между мужским и женским оргазмами.
После назначения на должность кардинал заявил, что "теперь бы об этом не писал".
Папа Римский признал неуместность своих комментариев о величии России
Он признал, что это был не самый лучший способ высказаться.
Папа Римский также заявил, что нельзя отменять русскую культуру «из-за политических проблем».
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