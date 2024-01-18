Папа Римський Франциск назвав сексуальне задоволення "Божим даром" — The Guardian

Тему сексу лідер Ватикану, ймовірно, підняв у відповіді на обурення деяких прихожан через призначення на посаду глави Дикастерії доктрини віри Ватикану автора книги із "відвертим сексуальним змістом" – аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса.

Папа Франциск висловився про секс

Папа Римський Франциск назвав сексуальне задоволення "Божим даром" та водночас закликав католиків не дивитися порно.

За словами понтифіка, секс "підриває порнографія", пише The Guardian.

Сексуальне задоволення "слід цінувати", однак секс без стосунків може породжувати "різні форми залежності, сказав Папа Франциск.

Ми повинні захищати любов, а перемога в битві з хтивістю може бути справою всього життя, – каже очільник католицької церкви. Поширити

Тему сексу лідер Ватикану, ймовірно, підняв у відповіді на обурення деяких прихожан через призначення на посаду глави Дикастерії доктрини віри Ватикану автора книги із "відвертим сексуальним змістом" – аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса.

Зазначається, що в одному з розділів книги "Містична пристрасть: духовність і чуттєвість", яку кардинал написав у 1998 році, описується різниця між чоловічим і жіночим оргазмами.

Після призначення на посаду кардинал заявив, що "зараз би про це не писав".

Папа Римський визнав недоречність своїх коментарів про велич Росії

Я не думав про імперіалізм, коли говорив це, – пояснив Франциск свій виступ під час розмови із журналістами 4 серпня. Поширити

Він визнав, що це був не найкращий спосіб висловитися.

Це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її [російську історію] в школі, – пояснив Франциск, чому він згадав Пєтра І та Єкатєріну ІІ. Поширити

Папа Римський також заявив, що не можна скасовувати російську культуру «через політичні проблеми».