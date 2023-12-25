Папа Римський Франциск просив миру для України у різдвяному посланні

Понтифік у різдвяному посланні “Urbi et Orbі” згадав про Україну. Папа Римський Франциск говорив до вірян 25 грудня з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський Франциск на Різдво просив миру для України

У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України

Про це повідомляє Vatican News.

З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові, – звернувся понтифік до вірян із лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані. Поширити

Водночас Папа Римський згадав населення "стражденної Сирії", Ємену, народ Лівану, а також побажав миру Ізраїлю та Палестині й Вірменії та Азербайджану.

Також він побажав наближення дня, "коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення".

Раніше Папа Римський закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народ України, Ізраїлю та Палестини.

Папа Римський звернувся до російської молоді

Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю 25 серпня висловив захоплення "великою Росією" та закликав громадян цієї держави-терориста "ніколи не відмовлятися від (своєї) спадщини".

Ви – спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – величної, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, – заявив понтифік. Поширити

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав "прикрими" подібні висловлювання Папи Римського.