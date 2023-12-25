Папа Римский Франциск просил мира для Украины в рождественском послании

Понтифик в рождественском послании Urbi et Orbi упомянул об Украине. Папа Римский Франциск обратился к верующим 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
Папа Римский Франциск на Рождество просил мира для Украины
В этом рождественском послании "Urbi et Orbi" Папа Римский Франциск попросил мира для Украины
Об этом сообщает Vatican News.
В то же время Папа Римский упомянул население "страдающей Сирии", Йемена, народ Ливана, а также пожелал миру Израиля и Палестине и Армении и Азербайджана.
Также он пожелал приближения дня, "когда заново укрепятся братские связи на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения".
Ранее Папа Римский призвал молиться за тех, кто "страдает от войн во многих частях света", особенно за народ Украины, Израиля и Палестины.
Папа Римский обратился к российской молодежи
Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью 25 августа выразил восхищение "великой Россией" и призвал граждан этого государства-террориста "никогда не отказываться от (своего) наследия".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "досадными" подобные высказывания Папы Римского.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-