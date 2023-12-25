Папа Римский Франциск просил мира для Украины в рождественском послании

Понтифик в рождественском послании Urbi et Orbi упомянул об Украине. Папа Римский Франциск обратился к верующим 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск на Рождество просил мира для Украины

В этом рождественском послании "Urbi et Orbi" Папа Римский Франциск попросил мира для Украины

Об этом сообщает Vatican News.

С глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляю мира для Украины. Возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он ощутил конкретность Божьей любви, – обратился понтифик к верующим из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане. Поделиться

В то же время Папа Римский упомянул население "страдающей Сирии", Йемена, народ Ливана, а также пожелал миру Израиля и Палестине и Армении и Азербайджана.

Также он пожелал приближения дня, "когда заново укрепятся братские связи на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения".

Ранее Папа Римский призвал молиться за тех, кто "страдает от войн во многих частях света", особенно за народ Украины, Израиля и Палестины.

Папа Римский обратился к российской молодежи

Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью 25 августа выразил восхищение "великой Россией" и призвал граждан этого государства-террориста "никогда не отказываться от (своего) наследия".

Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – величественной, образованной, великой и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, – заявил понтифик. Поделиться

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "досадными" подобные высказывания Папы Римского.