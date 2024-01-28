Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані вкотре закликав молитися за Україну та інші держави, які зараз страждають через бойові дії.
Папа Римський вкотре згадав про Україну під час молитви
Глава Святого престолу зауважив, що завжди думає про всіх жертв, особливо серед цивільних, через війну в Україні.
Папа Франциск також не оминув увагою того, що останньої неділі січня відзначається Всесвітній день солідарності з хворими на проказу.
Папа Римський Франциск на Різдво просив миру для України
У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України
Про це повідомляє Vatican News.
Водночас Папа Римський згадав населення "стражденної Сирії", Ємену, народ Лівану, а також побажав миру Ізраїлю та Палестині й Вірменії та Азербайджану.
Також він побажав наближення дня, "коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення".
Раніше Папа Римський закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народ України, Ізраїлю та Палестини.
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