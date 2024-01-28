Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані вкотре закликав молитися за Україну та інші держави, які зараз страждають через бойові дії.

Папа Римський вкотре згадав про Україну під час молитви

Мир — це шлях, і я запрошую всі залучені сторони зробити кроки діалогу та... розуміння, щоб земля М'янми досягла мети братерського примирення. Нехай буде дозволено проходження гуманітарної допомоги для забезпечення необхідного для кожної людини, — наголосив понтифік. Поширити

Глава Святого престолу зауважив, що завжди думає про всіх жертв, особливо серед цивільних, через війну в Україні.

І нехай те ж саме станеться на Близькому Сході, в Палестині та Ізраїлі, і скрізь, де ведуться бойові дії: нехай же виявиться пошана до населення! Я завжди з глибокою скорботою думаю про всі жертви, особливо про цивільні, спричинені війною в Україні. Будь ласка, нехай буде вислухане їхнє волання про мир: крик людей, які втомилися від насильства і прагнуть, щоб зупинилася війна, яка є катастрофою для народів і поразкою для всього людства!, — сказав Папа римський. Поширити

Папа Франциск також не оминув увагою того, що останньої неділі січня відзначається Всесвітній день солідарності з хворими на проказу.

Підтримую всіх, хто бере участь у порятунку та соціальній реінтеграції людей, уражених цією хворобою, яка, хоч і йде на спад, досі залишається однією з тих, що викликає найбільший страх і вражає найбідніших та наймаргіналізованіших людей, — додав він. Поширити

Папа Римський Франциск на Різдво просив миру для України

У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України

Про це повідомляє Vatican News.

З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові, — звернувся понтифік до вірян із лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані. Поширити

Водночас Папа Римський згадав населення "стражденної Сирії", Ємену, народ Лівану, а також побажав миру Ізраїлю та Палестині й Вірменії та Азербайджану.

Також він побажав наближення дня, "коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення".

Раніше Папа Римський закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народ України, Ізраїлю та Палестини.