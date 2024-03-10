Глава УГКЦ відреагував на скандальну пропозицію Папи Римського
Категорія
Україна
Дата публікації

Глава УГКЦ відреагував на скандальну пропозицію Папи Римського

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
Джерело:  online.ua

За словами очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава, в Україні нікому на гадку не спадає здатися під час війни, яку розв'язала Росія. Саме так він прокоментував нещодавню заяву Папи Римського Франциска.

В УГКЦ не підтримують позицію Папи Римського

9 березня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав із членами Постійного Синоду помолився разом з українцями у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені в Нью-Йорку.

Глава Церкви звершив Молебень за перемогу України та справедливий мир, після чого зустрівся з українською громадою одного з найбільших міст США.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Нью-Йорку нагадав про те, що Україна продовжує боротьбу і не збирається здаватися.

Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах... Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові".

Блаженніший Святослав

Блаженніший Святослав

Глава УГКЦ

Що Папа Римський говорив про війну РФ проти України

На переконання Франциска, “сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори”.

Він також звернув увагу на те, що сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил.

Українців та людей в багатьох куточках світу найбільше обурило те, що Папа назвав Україною “переможеною” Росію, попри те, що війна триває, а Росія не досягла жодної зі своїх цілей.

Слово "переговори" — це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше, — заявив понтифік.

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