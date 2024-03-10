У Ватикані пояснили скандальну заяву Папи Римського про "переможену" Україну

У Ватикані прокоментували слова Папи Римського Франциска, який нещодавно закликав Україну до переговорів з країною-агресоркою Росією.

Заява Папи Римського про Україну. Що кажуть у Ватикані

З заявою з цього приводу виступив директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Він вирішив пояснити слова понтифіка про "відвагу білого прапора" для України, яка уже 10 років переживає геноцид з боку Росії.

Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією, — заявив Маттео Бруні. Поширити

У пресслужбі Ватикану продовжують переконувати, що слова Папи про "білий прапор", взяті з вислову, запропонованого інтерв'юером.

Що Папа Римський говорив про війну РФ проти України

У новому інтерв'ю журналіст Лоренцо Буккелла поцікавився у понтифіка, як він ставиться до можливості того, що Україна колись може здатися і чи не буде це проявом слабкості з боку офіційного Києва.

На переконання Франциска, “сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори”.

Він також звернув увагу на те, що сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил.

Українців та людей в багатьох куточках світу найбільше обурило те, що Папа назвав Україною “переможеною” Росію, попри те, що війна триває, а Росія не досягла жодної зі своїх цілей.