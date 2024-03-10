В Ватикане объяснили скандальное заявление Папы Римского о "побежденной" Украине
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Мир
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В Ватикане объяснили скандальное заявление Папы Римского о "побежденной" Украине

Ватикан
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Источник:  Vatican News

В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского Франциска, который призвал Украину к переговорам со страной-агрессорской Россией.

Заявление Папы Римского об Украине. Что говорят в Ватикане

С заявлением по этому поводу выступил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Он решил объяснить слова понтифика об отваге белого флага для Украины, которая уже 10 лет переживает геноцид со стороны России.

Папа употребляет термин "белый флаг" и в ответ использует предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря отваге переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией, — заявил Маттео Бруни.

В пресс-службе Ватикана продолжают убеждать, что слова Папы о "белом флаге" взятые из выражения, предложенного интервьюером.

Что Папа Римский говорил о войне РФ против Украины

В новом интервью журналист Лоренцо Буккелла поинтересовался у понтифика, как он относится к возможности того, что Украина когда-то может сдаться и не будет ли это проявлением слабости со стороны официального Киева.

По убеждению Франциска, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры".

Он также обратил внимание на то, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил.

Украинцев и людей во многих уголках мира больше всего возмутило то, что Папа назвал Украиной "побежденной" Россией, несмотря на то, что война продолжается, а Россия не достигла ни одной из своих целей.

Слово "переговоры" — это храброе слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже.

Франциск

Франциск

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