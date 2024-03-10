В Ватикане объяснили скандальное заявление Папы Римского о "побежденной" Украине

В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского Франциска, который призвал Украину к переговорам со страной-агрессорской Россией.

Заявление Папы Римского об Украине. Что говорят в Ватикане

С заявлением по этому поводу выступил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Он решил объяснить слова понтифика об отваге белого флага для Украины, которая уже 10 лет переживает геноцид со стороны России.

Папа употребляет термин "белый флаг" и в ответ использует предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря отваге переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией, — заявил Маттео Бруни. Поделиться

В пресс-службе Ватикана продолжают убеждать, что слова Папы о "белом флаге" взятые из выражения, предложенного интервьюером.

Что Папа Римский говорил о войне РФ против Украины

В новом интервью журналист Лоренцо Буккелла поинтересовался у понтифика, как он относится к возможности того, что Украина когда-то может сдаться и не будет ли это проявлением слабости со стороны официального Киева.

По убеждению Франциска, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры".

Он также обратил внимание на то, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил.

Украинцев и людей во многих уголках мира больше всего возмутило то, что Папа назвал Украиной "побежденной" Россией, несмотря на то, что война продолжается, а Россия не достигла ни одной из своих целей.