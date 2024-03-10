В Ватикане объяснили скандальное заявление Папы Римского о "побежденной" Украине

В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского Франциска, который призвал Украину к переговорам со страной-агрессорской Россией.
Заявление Папы Римского об Украине. Что говорят в Ватикане
С заявлением по этому поводу выступил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
Он решил объяснить слова понтифика об отваге белого флага для Украины, которая уже 10 лет переживает геноцид со стороны России.
В пресс-службе Ватикана продолжают убеждать, что слова Папы о "белом флаге" взятые из выражения, предложенного интервьюером.
Что Папа Римский говорил о войне РФ против Украины
В новом интервью журналист Лоренцо Буккелла поинтересовался у понтифика, как он относится к возможности того, что Украина когда-то может сдаться и не будет ли это проявлением слабости со стороны официального Киева.
По убеждению Франциска, "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры".
Он также обратил внимание на то, что сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил.
Украинцев и людей во многих уголках мира больше всего возмутило то, что Папа назвал Украиной "побежденной" Россией, несмотря на то, что война продолжается, а Россия не достигла ни одной из своих целей.
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