Скандальное заявление Папы Римского по Украине. Зеленский резко отреагировал

Российские оккупанты не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.

Зеленский ответил Папе Римскому

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на упреки Папы Римского Франциска по поводу переговоров с РФ и белого флага.

Зеленский сделал заявление в видеообращении.

Российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину, все украинцы — христиане, мусульмане, иудеи — стали в защиту страны.

И я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в Силах обороны. Там на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не в двух с половиной тысячах километрах — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить. Поделиться

Скандальное заявление Папы Римского

Вчера издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры, — сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковано заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.