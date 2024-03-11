Україна будує три смуги фортифікацій на 2 тис км — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ній вислухали зведення командування ЗСУ та звіт про зведення оборонних фортифікацій.

Що обговорили на Ставці

Зеленський повідомив, що на засіданні вислухали детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою.

Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти.

Також з доповідями виступили міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін щодо забезпечення фронту всім необхідним — фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння і власне виробництво.

Інша важлива тема – фортифікації. Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення. Володимир Зеленський Президент України

Міноборони показало зведення оборонних рубежів

Нагадаємо, що 8 березня на офіційному сайті оборонного відомства опублікували фото будівництва рубежів, зокрема, у Сумській області та на Запоріжжі.

Інспекцію робіт під час поїздки проводив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.