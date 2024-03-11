Україна будує три смуги фортифікацій на 2 тис км — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ній вислухали зведення командування ЗСУ та звіт про зведення оборонних фортифікацій.
Що обговорили на Ставці
Зеленський повідомив, що на засіданні вислухали детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою.
Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти.
Також з доповідями виступили міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін щодо забезпечення фронту всім необхідним — фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння і власне виробництво.
Міноборони показало зведення оборонних рубежів
Нагадаємо, що 8 березня на офіційному сайті оборонного відомства опублікували фото будівництва рубежів, зокрема, у Сумській області та на Запоріжжі.
Інспекцію робіт під час поїздки проводив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
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