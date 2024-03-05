За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові мають розгалужену систему лінії оборони по всій лінії фронту на Донбасі.
ЗСУ зберігають потужну лінію оборони на Донбасі
Лиховій пояснив, що на Донеччині лінія оборони ЗСУ адаптована до особливостей місцевості, рельєфу та водних перешкод.
Що включає в себе лінія оборони ЗСУ на Авдіївському напрямку
Лиховій також розповів, з чого складається лінія оборони ЗСУ на Донеччині.
Він також розкритикував тих, хто поширює заяви про нібито відсутність лінії оборони ЗСУ на Донеччині.
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