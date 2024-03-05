Вони не мають вигляд суцільної лінії, як хтось хоче її спрощено бачити. Але це дуже розгалужена система підготовлених завчасно, ще з грудня, запасних позицій, вогневих позицій відділень, протитанкові рови, є й бетонні бункери й дерев'яні ВОПи, де треба з бронекапсулами, робота над цим ведеться тривалий час. Де треба — роботи продовжуються, в деяких місцях вона закінчена і це можуть побачити бригади, які там знаходяться, — зазначає речник ОСУВ “Таврія”.