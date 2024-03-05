У ЗСУ спростували закиди про відсутність дієвої оборони на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ спростували закиди про відсутність дієвої оборони на Донеччині

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові мають розгалужену систему лінії оборони по всій лінії фронту на Донбасі.

ЗСУ зберігають потужну лінію оборони на Донбасі

Лиховій пояснив, що на Донеччині лінія оборони ЗСУ адаптована до особливостей місцевості, рельєфу та водних перешкод.

Я побував на цих оборонних укріпленнях, яких у нас нібито немає і можу сказати точно — якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, нехай наступає там, де в нас нібито немає укріплень, — підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.

Що включає в себе лінія оборони ЗСУ на Авдіївському напрямку

Лиховій також розповів, з чого складається лінія оборони ЗСУ на Донеччині.

Вони не мають вигляд суцільної лінії, як хтось хоче її спрощено бачити. Але це дуже розгалужена система підготовлених завчасно, ще з грудня, запасних позицій, вогневих позицій відділень, протитанкові рови, є й бетонні бункери й дерев'яні ВОПи, де треба з бронекапсулами, робота над цим ведеться тривалий час. Де треба — роботи продовжуються, в деяких місцях вона закінчена і це можуть побачити бригади, які там знаходяться, — зазначає речник ОСУВ “Таврія”.

Він також розкритикував тих, хто поширює заяви про нібито відсутність лінії оборони ЗСУ на Донеччині.

Ті, хто говорять, що в нас нібито немає інженерно-фортифікаційних споруд, вони зневажають в першу чергу військовослужбовців інженерних підрозділів, командування Сил підтримки, які постійно виконують цю роботу і приносять конкретний результат, який безсумнівно посилює нашу оборону, — підкреслив Лиховій.

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